На Смолова также претендовал «Вильярреал». Федор выбрал «Сельту»

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Сельта Вильярреал возможные трансферы Чемпионат.com Футбол

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в «Сельте».

Об аренде 29-летнего форварда в испанскую команду ранее сообщил Betting Insider.

По информации «Чемпионата», на Смолова также претендовал «Вильярреал», но игрок предпочел перейти в команду из Виго.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Его подробную статистику смотрите здесь.

После 21 тура Ла Лиги «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

«Вильярреал» идет восьмым в Ла Лиге, набрав в 21 матче 31 очко. Сегодня состав команды пополнил форвард «Боруссии» Пако Алькасер.

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Смолов уезжает в «Сельту» в 29 лет. Красавчик?

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