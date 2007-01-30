На Смолова также претендовал «Вильярреал». Федор выбрал «Сельту»

Нападающий Федор Смолов продолжит карьеру в «Сельте».

Об аренде 29-летнего форварда в испанскую команду ранее сообщил Betting Insider.

По информации «Чемпионата», на Смолова также претендовал , но игрок предпочел перейти в команду из Виго.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Его подробную статистику смотрите здесь.

После 21 тура Ла Лиги находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

«Вильярреал» идет восьмым в Ла Лиге, набрав в 21 матче 31 очко. Сегодня состав команды пополнил форвард «Боруссии» Пако Алькасер.