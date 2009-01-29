Президент «Оренбурга»: «Заинтересованы в Кокорине. Арендуем его, если будет возможность»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил о желании арендовать форварда Александра Кокорина.

заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин. Если у нас будет возможность взять его в аренду, то мы это сделаем», — сказал Кияев.

21 января было объявлено об аренде Кокорина в «Сочи», однако 28-летний форвард остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана.

Сегодня стало известно, что футболиста не взяли на сбор первой команды «Зенита». Он отправится на сбор с «Зенитом-2».

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»