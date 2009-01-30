Роберт Мак: «Зенит» вновь станет чемпионом, я уверен. Буду сильно скучать по Петербургу»

Полузащитник Роберт Мак попрощался с «Зенитом» и его болельщиками.

Сегодня стало известно, что футболист перешел в «Коньяспор».

«Желаю всего самого лучшего «Зениту» и невероятным болельщикам! Я и моя семья чувствовали себя в Петербурге как дома, будем очень сильно скучать по городу.

Спасибо «Зениту» за все. Уверен, сине-бело-голубые вновь станут чемпионами России.

У меня останутся только теплые воспоминания о времени, проведенном в «Зените», – заявил Мак.

В составе сине-бело-голубых футболист провел 72 матча, забил 14 мячей и сделал 10 результативных передач, стал чемпионом России в 2019 году.