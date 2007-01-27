«Валенсия» сегодня даст «Барселоне» ответ по Родриго. Игрок хочет в «Барсу», но не будет форсировать трансфер

Форвард «Валенсии» может стать игроком «Барселоны» в ближайшее время.

У каталонцев уже есть договоренность с самим футболистом, о чем сообщалось ранее, но пока что нет с «Валенсией». Родриго не будет форсировать трансфер, несмотря на то, что хотел бы перебраться в Барселону. Сегодня валенсийцы должны дать ответ на предложение «блауграны».

Каталонцы готовы совершить сделку только в том случае, если это будет аренда с опцией выкупа. При этом «Валенсии» даже в таком случае нужно продать игрока до июля, чтобы не попасть под санкции из-за нарушения финансового фэйр-плей, в то время как , наоборот, хочет платить уже в июле.

Владелец «Валенсии» Питер Лим пообещал дать ответ в течение сегодняшнего дня. Сообщалось, что трансфер 28-летнего Родриго оценивается в 60 миллионов евро.