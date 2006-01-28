«Барса» хочет подписать Бруну Фернандеша и сразу отдать его в аренду «Валенсии», чтобы получить Родриго

может подписать полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша, чтобы заполучить форварда «Валенсии» .

По информации Marca, каталонский клуб может приобрести португальского хавбека и сразу же отдать его в аренду «Валенсии» до конца текущего сезона. В обмен на это «Барса» хочет получить Родриго.

Кроме того, сообщается, что Родриго пропустил сегодняшнюю тренировку «Валенсии». Он находится в Барселоне, чтобы пройти обследование беспокоящего его колена.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к Бруну Фернандешу. Английский клуб делал несколько предложений о трансфере, однако «Спортинг» отклонил все. Португальцы хотят получить за полузащитника 80 млн евро.

В этом сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 17 матчей в чемпионате Португалии, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.