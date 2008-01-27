«По Кокорину не буду говорить, он в теннис не играет». Медведев на турнире в Петербурге

Генеральный директор Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной теннисному турниру St. Petersburg Ladies Trophy, отказался обсуждать будущее форварда .

– Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить. Кокорин в теннис не играет.

– А какая ситуация с ?

– Сейчас у команды выходной, в том числе и у него. Давайте дождемся выезда команды на сбор в Испанию, там все и узнаете, – сказал Медведев.

21 января было объявлено об аренде Кокорина в «Сочи», однако 28-летний форвард остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана.

С 29 января по 10 февраля «Зенит» проведет сборы в испанском Бенидорме, где сыграет против «Дюделанжа», «Кайрата» и минского «Динамо».

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