Фанат «Спартака» оштрафован на 500 рублей судом Петербурга за мелкое хулиганство

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал болельщика «Спартака» Андрея Булацкого на 500 рублей за административное правонарушение.

Булацкий нарушал общественный порядок, нецензурно бранясь в месте массового скопления граждан, и не реагировал на замечания.

Фаната признали виновным в мелком хулиганстве. Он своей вины не признал.

Напомним, что в день матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (1:0) в Санкт-Петербурге прошли массовые задержания фанатов.

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