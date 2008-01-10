Фанат «Спартака» оштрафован на 500 рублей судом Петербурга за мелкое хулиганство

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал болельщика Андрея Булацкого на 500 рублей за административное правонарушение.

Булацкий нарушал общественный порядок, нецензурно бранясь в месте массового скопления граждан, и не реагировал на замечания.

Фаната признали виновным в мелком хулиганстве. Он своей вины не признал.

Напомним, что в день матча 18-го тура РПЛ — «Спартак» (1:0) в Санкт-Петербурге прошли массовые задержания фанатов.

Борьба с фанатами и матом вскрыла всю бессистемность нашего футбола. Это просто лицемерие

Фанаты ушли с матчей РПЛ. Финиш первой части сезона запомнят по фото пустых трибун