Трех фанатов «Спартака» отпустили в Петербурге после 7 суток ареста

Три болельщика «Спартака», задержанные в Санкт-Петербурге после матча 18-го тура РПЛ с (0:1), вышли на свободу после семи суток административного ареста.

Как сообщает «Р-Спорт», изначально эти фанаты получили 15 суток административного ареста. Однако после подачи апелляции срок был сокращен до семи суток.

Всего судами Санкт-Петербурга были вынесены 34 постановления в отношении болельщиков. Заводящему Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

«Матч ТВ» игнорит уход болельщиков: минимум кадров с пустыми трибунами и одна фраза Шнякина

Фанаты клубов РПЛ реально уходят с трибун по ходу матчей. Это ответ на действия силовиков