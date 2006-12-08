Трех фанатов «Спартака» отпустили в Петербурге после 7 суток ареста

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Три болельщика «Спартака», задержанные в Санкт-Петербурге после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1), вышли на свободу после семи суток административного ареста.

Как сообщает «Р-Спорт», изначально эти фанаты получили 15 суток административного ареста. Однако после подачи апелляции срок был сокращен до семи суток.

Всего судами Санкт-Петербурга были вынесены 34 постановления в отношении болельщиков. Заводящему «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

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