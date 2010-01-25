Семак о 3:6 с «Зальцбургом»: «Сразу видно, кто в каком состоянии. Они быстрее и живее нас, но это рабочий процесс»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал поражение в товарищеском матче с (3:6), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Конечно, эта игра дала гораздо больше пищи для размышлений, сразу видно, кто в каком состоянии находится. С точки зрения информативности много моментов как со знаком плюс, так и со знаком минус. Понятно, кому-то пришлось сложно, по разным причинам.

Кузяев пока не тренируется в общей группе, пока без участия в контрольных матчах, будем его выпускать уже на испанском сборе. Азмун получил повреждение и не смог сыграть. Мы посмотрели сегодня Рудакова – Лунев будет играть в следующих матчах. К сожалению, сегодня могли использовать только троих вратарей.

«Зальцбург» выглядел свежее, но сложно сказать, насколько влияет то, что у них сезон стартует раньше, у каждой команды свой план. На фоне нас они выглядели быстрее и живее, но это рабочий процесс, подготовительный этап.

На втором сборе сыграем не только с «Дюделанжем» и . Мы хотим играть двумя составами, чтобы как можно больше получать игровой практики.

Сейчас мы в поиске спарринг-клубов в Испании. Матчей однозначно будет больше, чем два», – отметил Семак.