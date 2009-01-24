Директор «Тамбова»: «Зарплата Кокорина – полтора-два бюджета клуба. Даже мысли не было об аренде»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, планировал ли клуб арендовать форварда Александра Кокорина.

«У нас даже мысли не было попробовать пригласить Кокорина в команду. У него очень высокая зарплата – полтора-два бюджета , поэтому даже не думали выйти на него.

Конечно, это очень хороший футболист, о нем может мечтать любой клуб, в том числе и наш. Наше направление – бесплатные и молодые игроки, которые хотят проявить себя», – сказал Худяков.

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