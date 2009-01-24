Директор «Тамбова»: «Зарплата Кокорина – полтора-два бюджета клуба. Даже мысли не было об аренде»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин Тамбов Р-Спорт Павел Худяков деньги Футбол

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, планировал ли клуб арендовать форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«У нас даже мысли не было попробовать пригласить Кокорина в команду. У него очень высокая зарплата – полтора-два бюджета «Тамбова», поэтому даже не думали выйти на него.

Конечно, это очень хороший футболист, о нем может мечтать любой клуб, в том числе и наш. Наше направление – бесплатные и молодые игроки, которые хотят проявить себя», – сказал Худяков.

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»

Миллер с Ротенбергом – друзья и в футболе, и в бизнесе. Поделить Кокорина для них – мелочь

Утром – аренда в «Сочи», вечером – капитан в «Зените». Безумный день Кокорина

Опрос

Кому вы верите больше?

7216 голосов
  • Агенту Кокорина
    69%
  • Дмитрию Рубашко
    10%
  • Борису Ротенбергу
    21%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья