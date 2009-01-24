Иржи Ярошик: «Березуцкие были дровосеками сначала. Зато потом как круто выросли!»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик вспомнил, как впервые проходил сборы в московской команде под руководством тренера .

«Сейчас вспоминаю их с улыбкой, но было очень тяжело. Много бегали без мяча, сложный распорядок дня, тренировки с жилеткой, вечерами плавали.

В бассейне я был неплох, но час плавать по кругу нелегко. Особенно для тех, кто не умел. Шутил, что в ЦСКА не буду играть в футбол, а займусь плаванием.

Когда впервые играли в квадраты, я был самым деревянным. Не мог привыкнуть к нагрузкам – из середины квадрата не выходил.

Семак меня поддерживал, говорил: «Давай, ничего страшного, все придет». Я отвечаю: «Я такой дровосек».

Братья Березуцкие тоже сначала были дровосеками. Зато потом как круто выросли!» – сказал чех.