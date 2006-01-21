Директор «Сочи» о ситуации с Кокориным: «Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Кокорин Чемпионат.com Сочи Дмитрий Рубашко Футбол

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о переходе на правах аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина и недовольстве главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

«Семак не хочет отпускать Кокорина? А что вы мне звоните?

Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет», – сказал Рубашко.

Напомним, что Кокорин вышел с капитанской повязкой и оформил хет-трик в товарищеском матче с катарским «Аль-Увайнахом» (10:0).

Утром – аренда в «Сочи», вечером – с капитанской повязкой в «Зените». Безумный день Кокорина

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»

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