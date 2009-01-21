«Зенит» создаст женскую футбольную команду при поддержке Дзюбы и Семака (РБК)

принял решение создать женскую футбольную команду, сообщает РБК.

По информации источника, новую команду возглавит четырехкратная чемпионка России и обладательница Кубка Италии Ольга Порядина.

Также сообщается, что сине-бело-голубые сейчас активно занимаются подготовкой пиар-компании. Среди тех, кто будет заниматься продвижением женского клуба, – форвард «Зенита» и главный тренер команды Сергей Семак. Планируется размещение постеров с игроками женской команды на баннерах на улицах Санкт-Петербурга.

На данный момент в чемпионате России среди женских клубов высшего дивизиона соревнуются восемь клубов: ЦСКА, «Локомотив», «Кубаночка», «Енисей», «Звезда-2005», «Рязань-ВДВ», «Чертаново» и «Торпедо». Чемпионат завершился в ноябре, чемпионками страны стали футболистки ЦСКА. Следующий турнир стартует в апреле 2020 года.