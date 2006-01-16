«МЮ», «Сити», «Рубин» и «Зенит» – среди 20 клубов с худшим трансферным балансом в 2018-м

УЕФА проанализировал расходы клубов Европы на трансферном рынке по итогам 2018 финансового года.
«Манчестер Юнайтед» возглавил двадцатку команд с худшим трансферным балансом за указанный период.
Убытки клуба составили 134 миллиона евро. «МЮ» лидирует по этому показателю за последние пять лет.
Два клуба из России – «Рубин» (убытки – 53 млн) и «Зенит» (29 млн евро) – представлены в рейтинге.
1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 134 млн евро
2. «Манчестер Сити» (Англия) — 107
3. «Бавария» (Германия) — 79
4. «Милан» (Италия) — 73
5. «Кристал Пэлас» (Англия) — 53
6. «Рубин» (Россия) — 53
7. «Уотфорд» (Англия) — 48
8. «Наполи» (Италия) — 45
9. «Ньюкасл» (Англия) — 43
10. «Сток Сити» (Англия) — 38
11. «Марсель» (Франция) — 37 млн
12. «Интер» (Италия) — 37 млн
13. «Вольфсбург» (Германия) — 34 млн
14. «Атлетико» (Испания) — 32 млн
15. «Реал» (Испания) — 32 млн
16. «Зенит» (Россия) — 29 млн
17. «Ювентус» (Италия) — 26 млн
18. «Гамбург» (Германия) — 25 млн
19. «Фиорентина» (Италия) — 24 млн
20. «Борнмут» (Англия) — 23 млн