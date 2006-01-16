«МЮ», «Сити», «Рубин» и «Зенит» – среди 20 клубов с худшим трансферным балансом в 2018-м

УЕФА проанализировал расходы клубов Европы на трансферном рынке по итогам 2018 финансового года.

возглавил двадцатку команд с худшим трансферным балансом за указанный период.

Убытки клуба составили 134 миллиона евро. «МЮ» лидирует по этому показателю за последние пять лет.

Два клуба из России – «Рубин» (убытки – 53 млн) и (29 млн евро) – представлены в рейтинге.

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 134 млн евро

2. «Манчестер Сити» (Англия) — 107

3. (Германия) — 79

4. «Милан» (Италия) — 73

5. «Кристал Пэлас» (Англия) — 53

6. «Рубин» (Россия) — 53

7. «Уотфорд» (Англия) — 48

8. «Наполи» (Италия) — 45

9. «Ньюкасл» (Англия) — 43

10. «Сток Сити» (Англия) — 38

11. «Марсель» (Франция) — 37 млн

12. «Интер» (Италия) — 37 млн

13. «Вольфсбург» (Германия) — 34 млн

14. «Атлетико» (Испания) — 32 млн

15. (Испания) — 32 млн

16. «Зенит» (Россия) — 29 млн

17. (Италия) — 26 млн

18. «Гамбург» (Германия) — 25 млн

19. «Фиорентина» (Италия) — 24 млн

20. «Борнмут» (Англия) — 23 млн