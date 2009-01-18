Гвардиола о матче «Ливерпуль» – «МЮ»: «Нам не интересно, что делает соперник, от которого мы так далеко»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что его не интересует матч 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» – .

«Реальность такова, что мы далеко позади [ ]. Мы принимаем реальность. Они выиграли 20 матчей и лидировали бы в любой лиге мира, не только в чемпионате Англии.

Было бы хорошо сфокусироваться на Заа, Айю и . А потом у нас матч против «Шеффилд Юнайтед» во вторник.

Раз мы находимся так далеко [от «Ливерпуля»], нам не интересно, что они делают. Лучше сосредоточиться на том, что мы можем улучшить в оставшейся части сезона в Премьер-лиге и других турнирах.

Что происходит с чемпионами через год после того, кода они перестают бороться за чемпионство? Они сдаются и занимают 12-е, 10-е, 5-е места и не попадают в Лигу чемпионов.

Мы боремся, хотя и очень отстаем, потому что соперник просто исключительный. Это комплимент для моих игроков, я ими очень горжусь.

Мы вторые в лиге и должны побеждать и побеждать, чтобы попасть в Лигу чемпионов», – сказал тренер.

отстает от «Ливерпуля» на 14 очков.