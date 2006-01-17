Баду о протекции Цорна: «Если бы облажался, меня бы отправили домой. Я здесь не для того, чтобы чилить»

Полузащитник Малькольм Баду отметил, что хочет дебютировать за московский клуб.

– Есть мнение, что вас подписали исключительно благодаря , клиентом агенства которого вы были раньше. Что скажете?

– Это неправда! Конечно, Томас знает меня, а я знаю его, мы работали вместе раньше. Но это не значит, что в «Спартаке» я по его протекции. Да, он мог сказать: «Посмотрите этого парня», поскольку знает меня. Но дальше все было в моих руках.

В «Спартаке» я только потому, что доказал свою состоятельность на сборе в Австрии. Кононов и Кузнецов посмотрели на меня и решили оставить. На этот сбор меня взял – на него тоже никто не давил. Да и как вы это представляете? Если бы я облажался, меня бы сразу отправили домой.

Помню товарищеский матч в Австрии против венгерской команды «Дьер», который я отыграл полностью («Спартак» выиграл 3:0 – прим. Sports.ru). Я показал себя в той игре и меня решили оставить. На поле выхожу я, а не Томас Цорн. И я отвечаю за себя своей игрой! Если бы я был плох, он бы сам сделал так, чтобы меня тут не было.

– Сейчас вы на сборе тренируетесь с теми, кто стоит много миллионов – Тил, Крал, Джикия. Разница в статусе как-то влияет на процесс?

– Да, понимаю, о чем вы. Но я так рад, что нахожусь в «Спартак». Так рад, что тренируюсь с теми, о ком вы сказали. И не обращаю внимание на цифры Transfermarkt. Просто учусь у этих ребят - у Андре [Шюррле], у Гуса, у Йордана [Ларссона], у Джикии. Все мы люди и футболисты одного клуба.

– А почему вы так мало сыграли за .

– Так у меня было две травмы. Вы не знали? Я много пропустил из-за этого. Думаю, и болельщики не в курсе. Если бы не повреждения, я бы, наверное, уже дебютировал за основную команду.

– Не удивились, когда вас пригласили на сбор в ОАЭ? А Михаила Игнатова, к примеру, нет.

– Не удивился, потому что знаю, на что способен, и знаю, как работал на тренировках в конце той части сезона.

На самом деле я рад, что вы берете у меня это интервью - этой мой шанс сказать всем: люди, вы же меня не знаете! Не судите поверхностно! Вы не видите, как я работаю на тренировках, как каждый день пашу, чтобы стать лучше. Поверьте, я здесь не для того, чтобы чилить. Я – Малькольм Баду, хочу играть в «Спартаке»! Мечтаю, что однажды всем все докажу на поле.

– Цель на весну?

– Войти в обойму основной команды. И дебютировать за нее, – сказал Баду.

«Спартак» взял игрока, который несколько лет был клиентом Цорна. Нормально?