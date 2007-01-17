Йордан Ларссон: «Спартак» должен быть там, где заслуживает быть»

Нападающий «Спартака» Йордан Ларссон рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.
— «Спартак» провалил концовку года. Почему?
— Думаю, нет какой-то одной причины. Это непросто. Мы должны использовать то время, которое у нас есть сейчас, чтобы найти решение проблем и набрать лучшую форму.
Во второй части сезона мы должны быть там, где «Спартак» заслуживает быть. У нас есть качества, чтобы играть лучше и побеждать.
Когда пришел Тедеско, то сразу сказал, что задача на остаток года — набирать очки по максимуму. А вот теперь, когда у нас наступил перерыв, и есть время, мы будем работать над тактикой.
Нужно стать большим клубом, которым и является «Спартак», потому что на данный момент мы не показываем этого уровня.
— Томас Цорн сказал, что результата от Тедеско и команды руководство ждет в следующем сезоне. Вы чувствуете, что нынешний чемпионат уже потерян?
— Разумеется, стать первыми будет крайне сложно. «Зенит» имеет огромное преимущество по очкам. Но мы постараемся подняться как можно выше.
Выигрывать каждый матч и набирать максимум очков — вот наша задача. Мы сейчас на десятом месте — это плохо.
Весной нужно каждый матч проводить с таким настроем, словно от него зависят наши шансы на чемпионство, и тогда «Спартак» будет подниматься выше и выше. Он должен быть в топе! – заявил Ларссон.
«Спартак» набрал 22 очка в 19 матчах РПЛ и занимает 10-е место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 23 очка.