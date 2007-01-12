Дик Адвокат: «Смолов хотел перейти в «Фейеноорд», но «Локо» не отпустил. Если сможем получить Кокорина, я лично его заберу»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал об интересе к форвардам Александру Кокорину и .

«Не думаю, что у нас достаточно глубокий состав. Вот почему я считаю, что нужны новые игроки. Что-то должно произойти.

Я считаю, что Александр Кокорин – отличный игрок. Поэтому я спрашивал о нем, хотя такой трансфер «Фейеноорду» сложно осуществить. Если мы сможем его получить, я лично его заберу. Придется иметь дело с клубом, который может не захотеть отпускать такого парня.

Смолов хотел перейти в «Фейеноорд», но его не отпустил. На этом все закончилось», – рассказал Адвокат.

«Локомотив» отказал «Фейеноорду» в аренде Смолова. Запросов от «Эспаньола» не поступало (Betting Insider)

«Фейеноорд» Адвоката хотел арендовать Кокорина. «Зенит» не отпустит игрока