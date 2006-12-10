ЦСКА предложил 8 млн евро за форварда сборной Словакии Боженика

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Нападающий «Жилины» Роберт Боженик может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Novy Cas.

Московский клуб предложил за трансфер 20-летнего словака 8 млн евро.

Руководство клуба рассчитывает удержать Боженика как минимум до лета 2020 года.

«Я понимаю, что Роберт хочет уйти в зимнее трансферное окно. Я принимаю это.

Думаю, было бы лучше, если был он остался и поборолся за титул лучшего бомбардира чемпионата», – заявил президент «Жилины» Йозефа Антошика.

Также Антошик подтвердил факт переговоров с ЦСКА. Если переход состоится, этот трансфер станет рекордной продажей в истории словацкого футбола.

 В нынешнем сезоне Боженик провел 16 матчей в чемпионате Словакии, забив 3 мяча. Его статистику можно посмотреть здесь.

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