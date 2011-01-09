Александр Дюков: «Кашшаи – один из наиболее уважаемых и известных судей в мире»

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу сегодняшних назначений.

стал руководителем департамента судейства, Сергей Фурса возглавил департамент инспектирования.

«РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы.

Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства.

Сергей Фурса – опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы», – дал комментарии Дюков.

Кашшаи возглавил департамент судейства РФС