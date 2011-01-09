Александр Дюков: «Кашшаи – один из наиболее уважаемых и известных судей в мире»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Олимп-ФНЛ Олимп-ПФЛ Сергей Фурса Александр Дюков Виктор Кашшаи Футбол

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу сегодняшних назначений.

Виктор Кашшаи стал руководителем департамента судейства, Сергей Фурса возглавил департамент инспектирования.

«РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы.

Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства.

Сергей Фурса – опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы», – дал комментарии Дюков.

Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sports.ru (@sportsru)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья