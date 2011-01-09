Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал свое назначение на пост.

«Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы – очень интересная для меня задача.

Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии», – сказал венгр.

Кашшаи возглавил департамент судейства РФС