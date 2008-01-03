Погба играл через боль против «Уотфорда» и «Ньюкасла». Он хотел доказать свою верность «МЮ»

Полузащитник Поль Погба играл через боль в матчах АПЛ против «Ньюкасла» (4:1) и (0:2), сообщает Daily Mail.

По информации источника, сомнения в том, что он отдается игре за «Юнайтед» полностью, не прошли мимо Погба, поэтому он решил доказать главному тренеру «МЮ» свою приверженность клубу.

Сульшер также подтвердил, что Погба играл через боль и в начале сезона. Однако хавбек усугубил повреждение, поэтому было принято коллективное решение о том, что ему необходима операция.

В четверг Погба перенес операцию, теперь ему предстоит реабилитация. По предварительным прогнозам, француз пропустит до 6 недель. Однако его отсутствие может стать и еще более долгим, это зависит от того, насколько успешно прошла операция.

Эта процедура потребовалась именно из-за того, что Погба усугубил повреждение в матчах против «Ньюкасла» и «Уотфорда».

Сообщается, что хавбек чувствовал дискомфорт еще во время матча с «Уотфордом», но когда полузащитник «Юнайтед» Скотт Мактомини получил травму в игре с , Погба не отказался от выхода на замену.

В этом сезоне 26-летний полузащитник провел за «Юнайтед» 7 матчей в АПЛ и отдал две голевые передачи.