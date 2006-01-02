«МЮ» интересуется Джаном и Лонгстаффом

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан и хавбек «Ньюкасла» Шон Лонгстафф попали в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Оба игрока входят в число кандидатов, которых рассматривает главный тренер Оле-Гуннар Сульшер, чтобы усилить полузащиту зимой, сообщает ESPN.
На зимние трансферные планы «Манчестер Юнайтед» повлияли травмы полузащитников Поля Погба и Скотта Мактомини.
«МЮ» хотел подписать Лонгстаффа летом, но «Ньюкасл» оценил игрока в 50 миллионов фунтов, что стало препятствием для трансфера.
Джан намерен покинуть «Ювентус», но на него также претендует дортмундская «Боруссия».
Ранее сообщалось, что приоритетными целями «Манчестер Юнайтед» являются Джеймс Мэддисон из «Лестера» и Джек Грилиш из «Астон Виллы».