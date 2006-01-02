«МЮ» интересуется Джаном и Лонгстаффом

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Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан и хавбек «Ньюкасла» Шон Лонгстафф попали в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Оба игрока входят в число кандидатов, которых рассматривает главный тренер Оле-Гуннар Сульшер, чтобы усилить полузащиту зимой, сообщает ESPN.

На зимние трансферные планы «Манчестер Юнайтед» повлияли травмы полузащитников Поля Погба и Скотта Мактомини.

«МЮ» хотел подписать Лонгстаффа летом, но «Ньюкасл» оценил игрока в 50 миллионов фунтов, что стало препятствием для трансфера.

Джан намерен покинуть «Ювентус», но на него также претендует дортмундская «Боруссия». 

Ранее сообщалось, что приоритетными целями «Манчестер Юнайтед» являются Джеймс Мэддисон из «Лестера» и Джек Грилиш из «Астон Виллы».

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