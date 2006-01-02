«МЮ» интересуется Джаном и Лонгстаффом

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан и хавбек «Ньюкасла» Шон Лонгстафф попали в сферу интересов .

Оба игрока входят в число кандидатов, которых рассматривает главный тренер Оле-Гуннар Сульшер, чтобы усилить полузащиту зимой, сообщает ESPN.

На зимние трансферные планы повлияли травмы полузащитников Поля Погба и Скотта Мактомини.

«МЮ» хотел подписать Лонгстаффа летом, но оценил игрока в 50 миллионов фунтов, что стало препятствием для трансфера.

Джан намерен покинуть , но на него также претендует дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что приоритетными целями «Манчестер Юнайтед» являются Джеймс Мэддисон из «Лестера» и Джек Грилиш из «Астон Виллы».