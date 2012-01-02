Сульшер о травме Погба: «Его люди советуют ему сделать операцию, и он, возможно, пойдет на это»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер поделился информацией о состоянии полузащитника команды .

«Может быть, он пропустит три или четыре недели. Я не знаю. Его люди советуют ему сделать операцию, и он, возможно, пойдет на это», – сказал Сульшер.

Напомним, вчера Сульшер заявил, что Погба получил новую травму и ощущает дискомфорт в голеностопе.

Погба не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на вчерашний матч с «Арсеналом» (0:2) в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

Ранее полузащитник пропустил весь октябрь и ноябрь вследствие травмы. В процессе восстановления он заболел. В декабре француз провел 2 матча, в обоих хавбек выходил на замену.

Статистику полузащитника можно посмотреть здесь.