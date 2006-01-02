«МЮ» может купить 1-2 игроков зимой из-за травм Погба и Мактомини

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер заявил, что клуб может зимой приобрести одного или двух игроков из-за травм и Скотта Мактомини.

«Когда выбывают два игрока – Поль на месяц и Скотт на два – это влияет на наши решения. Это дает нам меньший выбор. А нам предстоит провести огромное количество матчей, важных матчей.

Но все равно мы должны принять правильное решение, и это самое главное здесь. Если будут доступные вариант и у нас будет возможность, то мы однозначно сделаем что-то. Мы будем искать одного-двух игроков», – сказал Сульшер.

Погба не попал в заявку на вчерашний матч 21-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2). Позднее Сульшер заявил, что француз почувствовал дискомфорт в голеностопе и может пропустить около месяца. Мактомини же повредил связку колена во время игры 19-го тура против «Ньюкасла» (4:1).