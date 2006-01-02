Златан Ибрагимович: «Всегда говорил, что «Милан» – мой дом. Мы снова взорвем «Сан-Сиро»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Сан-Сиро Футбол

Нападающий Златан Ибрагимович поделился эмоциями перед подписанием контракта с «Миланом».

«Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, я вернулся. Помню, как находился на этом самом месте много лет назад. Самое важное – это то, что я здесь. Я очень счастлив. За это время я играл за разные клубы, но я вернулся, и это важно.

Наконец я здесь. Ждите меня на «Сан-Сиро», и мы снова его взорвем», – сказал Ибрагимович.

Сегодня 38-летний форвард прибыл в Милан для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «Миланом».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья