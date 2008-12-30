Василий Конов: «Предметных переговоров по Чалову на данный момент нет»

не ведет переговоров о переходе нападающего Федора Чалова в другой клуб, сообщает журналист .

«Предметных переговоров по Чалову на данный момент нет», – написал Конов.

Вчера английское издание The Sun сообщило о том, что «Брайтон» намерен приобрести Чалова в январе.

Кроме того, прошлым летом купить Чалова пытался «Кристал Пэлас». Сообщалось, что ЦСКА отклонил предложение в размере 23 млн фунтов (около 27 млн евро), настаивая на сумме в 30 млн евро.

В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 19 матчей в РПЛ, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. С более полной статистикой форварда вы можете ознакомиться здесь.