«Чемпионат»: ЦСКА готов продать Чалова за 30 млн евро

Нападающий ЦСКА Федор Чалов все еще может перейти в .

Как утверждает «Чемпионат», московский клуб готов отпустить Чалова, но хочет получить не менее 30 миллионов евро (примерно 27,7 млн фунтов).

В ЦСКА понимают, что «Пэлас» нужен нападающий до трансферного дедлайна, а у клуба есть деньги, поэтому армейцы хотят заработать максимум.

При этом, как сообщает Daily Mail, Чаловым интересовался и «Ньюкасл», однако запрашиваемую сумму в тайнсайдском клубе посчитали слишком высокой.

Ранее ЦСКА отказался продавать Чалова «Пэлас» за 23 миллиона фунтов.