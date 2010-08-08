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«Чемпионат»: ЦСКА готов продать Чалова за 30 млн евро

Теги ЦСКА Ньюкасл премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Федор Чалов Чемпионат.com Футбол

Нападающий ЦСКА Федор Чалов все еще может перейти в «Кристал Пэлас».

Как утверждает «Чемпионат», московский клуб готов отпустить Чалова, но хочет получить не менее 30 миллионов евро (примерно 27,7 млн фунтов).

В ЦСКА понимают, что «Пэлас» нужен нападающий до трансферного дедлайна, а у клуба есть деньги, поэтому армейцы хотят заработать максимум.

При этом, как сообщает Daily Mail, Чаловым интересовался и «Ньюкасл», однако запрашиваемую сумму в тайнсайдском клубе посчитали слишком высокой.

Ранее ЦСКА отказался продавать Чалова «Пэлас» за 23 миллиона фунтов.

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