Нобель Арустамян: «ЦСКА готов потратить 5-6 млн евро на форварда и оформить зимой 2-3 трансфера»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о планах ЦСКА на зимнее трансферное окно после изменений в клубе.

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«От ЦСКА стоит ждать выхода на зимний трансферный рынок. Это не будет гигантская кампания с тратами десятков миллионов евро, но у клуба есть определенный бюджет для усиления. На так необходимого команде форварда готовы потратить порядка 5-6 млн евро. По меркам ЦСКА последних лет это очень неплохо.

От армейцев зимой не стоит ждать той же активности, что от «Краснодара», «Спартака» или «Динамо» минувшим летом. На рынке многим известно, что ЦСКА ведет активные поиски нападающего. Речь идет не о топ-звезде, у клуба есть шорт-лист из нескольких кандидатов. Вернутся ли армейцы к кандидатуре ? Думаю, если он и есть в списке, то не под первым номером.

Многое будет зависеть от того, останется ли в команде Чалов. Его отъезд в Англию все еще вполне реален. Если лучшего нападающего продадут, то в клубе появятся дополнительные средства. Всем очевидно, что команде требуется игрок в центр поля — опытный опорник. Нужен качественный защитник. Зимой армейцы могут оформить 2-3 трансфера. Вряд ли больше», – сообщил Арустамян.

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