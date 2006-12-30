Семак о Кокорине: «По физическим показателям он один из лучших в «Зените»

Главный тренер Сергей Семак рассказал о состоянии форварда Александра Кокорина. В сентябре игрок вышел на свободу из колонии.

«Он и был, и есть прекрасный игрок, если говорить о профессиональных качествах. Кокорин — один из лучших футболистов России. И по данным, и по таланту — тут ничего не изменилось. Он соскучился по футболу, и мне нравится то усердие, с которым он подходит к тренировкам.

Конечно, после такого невозможно не измениться. Может, где-то стал более внимательным в отношении своих поступков, больше стал ценить семью.

Эта пауза бесследно не пройдет, нужно восстановиться. С одной стороны, жаль, что он не смог нам помочь осенью. А с другой, у него было дополнительное время, чтобы решить все свои проблемы со здоровьем.

[Колено] пострадало. Оперированное колено нужно поддерживать в соответствующем состоянии. Если связка стоит неродная, она не такая активная. Но после паузы он будет уже готов играть целый матч. По физическим показателям он один из лучших в команде.

Считаю, он получил более чем жесткое наказание за свой поступок», — сказал Семак.

Сергей Семак: «Брали Малкома для ЛЧ, надеялись на Кокорина, но не сложилось. Потеряли Кузяева, Ракицкого и Дриусси к последнему туру»