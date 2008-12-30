Семак об усыновлении темнокожего ребенка: «Решение будем принимать, когда придет время»

Главный тренер Сергей Семак оценил вероятность усыновлении темнокожего ребенка.

— Правда, что вы с женой собираетесь усыновить темнокожего ребенка?

— Тема отношений — это личное. Пока съездили посмотреть, как живут дети в Африке. Желание было и есть, а как будет дальше — посмотрим. Решение будем принимать, когда придет время.

— Ваша жена сказала, что вы были в шоке, когда впервые услышали об этом.

— Ну, знаете, всегда можно подобрать трактовку слов. Когда у нас рождался 4-й, 5-й, 6-й ребенок, вроде надо радоваться, а ты уже сидишь и думаешь: тяжело будет (смеется).

Детей люблю, для меня все они прекрасны. Полностью согласен с супругой, что в этом плане нет абсолютно никаких границ. Если есть возможность, нужно помогать другим людям.

— Рассчитываете на то, что ваш пример подтолкнет других людей к подобным шагам?

— У нас уже был такой опыт. Мне это интересно, но не хочу никому это навязывать. Непонятно, как у кого это сложится, и быть каким-то примером не хочется. Каждый живет своей жизнью — чем больше уделяешь ей время, тем меньше отвлекаешься на чужую, – сказал Семак.

Анна Семак: «С детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Когда написала пост, дошло до руководства «Зенита»: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски»