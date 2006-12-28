Иван Игнатьев: «Обрадовался, когда позвонил Слуцкий. В «Краснодаре» чувствовался дискомфорт»

Нападающий Иван Игнатьев прокомментировал свой переход в «Рубин» из .

«Мы начали обговаривать трансфер не так давно, все быстро произошло. Спасибо руководству и «Краснодара», что так оперативно сработали. Лично для меня это неожиданный момент. Я провел почти всю жизнь в одном клубе, играл за «Краснодар», и наконец наступило время поменять это место.

По тем или иным причинам я очень рад появиться в этой команде, которая, мне кажется, добьется больших успехов в будущем. Пришел очень хороший тренер, думаю, он выстроит отличную команду, не будет никаких проблем. Ситуация, которая есть на сегодняшний день в таблице, исправится в конце этого календарного года (возможно, игрок имел в виду конец сезона или 2020 года – прим. Sports.ru).

Начали обсуждать переход после того, как мне позвонил Леонид Викторович. Он сказал мне лично, что имеет интерес видеть меня в команде. Я был рад, потому что в своем клубе в последнее время получал мало игровой практики, было недопонимание с контрактом, много нюансов, вопросов друг к другу. Было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт. Думаю, этот шаг должен был произойти, хорошо, что он произошел в такой команде, как «Рубин», где очень дружелюбные, приветливые люди меня приняли, я очень рад. Надеюсь и верю в то, что у нас с ними все получится.

Это очень важный этап, мне сейчас только 20 лет, скоро будет 21. В европейских чемпионатах это, конечно, возраст, когда люди уже давно стартовые игроки своих команд, но в нашем чемпионате до этого еще не дошло. Но я думаю, это уже тот возраст, когда стоит себя показывать, раскрываться, начинать прогрессировать, каждый год улучшать себя. Не знаю, будет ли результат, мне почему-то верится внутри, что все будет хорошо и из этого получится очень многое. Ребят я многих знаю в команде, никаких проблем. Город красивый, все есть для развития команды, все условия.

На уровне сборных – конечно же, в главную команду попасть, это, мне кажется, мечта любого российского игрока. А на клубном уровне хотелось бы выполнять самые высокие задачи, чтобы мы были в верхней части таблицы и боролись за чемпионство. Любой хороший спортсмен мотивирует себя борьбой за высокие места. Я не исключение в этом плане», – сказал Игнатьев.

Игнатьев о переходе в «Рубин»: «Зачем ехать в Европу, если она и так рядом?»