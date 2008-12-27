Нобель Арустамян: «Игнатьева давно хотел «Зенит», но с рядом условий. «Динамо» тоже было в теме»

Журналист Нобель Арустамян высказался о предстоящем переходе форварда Ивана Игнатьева в «Рубин».

«Браво Сергею Егорову: он сегодня первым выдал инсайд о трансфере Ивана Игнатьева в .

По некоторым этическим соображениям я не мог написать о ходе этих переговоров, хотя первые контакты и идея приглашения Игнатьева в «Рубин» возникла буквально за пару дней до официального назначения Леонида Слуцкого. И отметим, что переговоры прошли достаточно оперативно.

лично принял решение расстаться с Игнатьевым по окончании первой части сезона. Так что на рынке весь декабрь понимали, что Игнатьев теперь доступен.

Что важно знать? К сделке не причастен Алан Агузаров и агентство Golden Toys. Учитывая скандал прошлой зимы-весны это был принципиальный момент для Галицкого. «Краснодар» сотрудничает в этой сделки с ProSportsManagment Германа Ткаченко.

Игнатьева давно хотел . Но с рядом условий. Во-первых – аренда на полгода с последующим выкупом. Во-вторых, все это только летом, а не сейчас. Плюс многие руководители «Зенита» сейчас в отпуске, поэтому клуб был не так оперативен.

тоже было в теме, показывало свою заинтересованность. Но клуб был, как часто бывает в последнее время, неповоротлив в переговорах, поэтому сделка ушла.

Сергей Галицкий изначально хотел от покупателя за Игнатьева 8 млн + 2 бонусами. В «Рубине» нашли компромисс итоге сторговались до 7 млн + 20 процентов от последующей продажи.

Поздравляем «Рубин» с первой знаковой сделкой в эпоху Слуцкого. И отдельно поздравляем «Краснодар» с отличной продажей футболиста из академии. «Краснодар» начинает зарабатывать на своей академии и это очень круто!» – написал Арустамян в своем телеграм-канале.