Александр Медведев: «Надеюсь, Дзюба будет поднимать уровень. Нам предстоит исправлять ошибки в Лиге чемпионов»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Александр Медведев Р-Спорт Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который был признан лучшим игроком года в России.

«Дзюбу второй год признали лучшим в голосовании менеджеров, тренеров и игроков. Такое бывает нечасто. Хочется от души поздравить Артема, что я уже сделал.

Надеюсь, он не только сохранит этот уровень, но будет поднимать его и дальше. Тем более, в будущем году нам предстоит исправлять ошибки нынешней Лиги чемпионов», – заявил функционер.

В нынешнем сезоне «Зенит» занял последнее место в своей группе в главном еврокубковом турнире.

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