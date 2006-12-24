«Барса» может вернуть Неймара летом 2020 года за 180 млн евро (Mundo Deportivo)

Форвард «ПСЖ» может вернуться в «Барселону» летом 2020 года, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы примут решение о покупке, исходя из уровня выступлений бразильца по ходу сезона.

Этим летом «Барса» уже пыталась приобрести игрока, однако парижане отказались отпускать Неймара.

Следующим летом Неймар сможет воспользоваться регламентом и покинуть «ПСЖ». Согласно пункту, указанном в «Положении о статусе и переходах игроков», при условии, если игроку исполнилось 28 лет, а также он провел в одном клубе три полных сезона и более, ФИФА автоматически признает право игрока покинуть клуб в обмен на компенсацию.

Сообщается, что сумма компенсации составит 180 млн евро.

Неймар вновь заявил о желании вернуться в «Барселону» (Mundo Deportivo)