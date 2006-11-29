Месси не писал Неймару после вылета от «Ливерпуля» и не просил его вернуться (Mundo Deportivo)

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не общался с форвардом «ПСЖ» Неймаром после поражения от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

На этой неделе появилась информация, что аргентинец в WhatsApp написал своему бывшему партнеру по «Барсе», что «только вместе они смогут выиграть ЛЧ», призвав бразильца вернуться.

Никто из близких к Месси людей не верит, что он мог написать Неймару подобные сообщения, утверждает Mundo Deportivo.

Более того, после поражения от «Ливерпуля» и вылета из Лиги чемпионов Месси дистанцировался от общения с посторонними людьми и от социальных сетей, не отвечал на сообщения в WhatsApp. С Неймаром он тоже не переписывался.

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