Фанаты «Райо»: «Впервые матч в Испании остановлен из-за правды. Зозуля, ты – нацист»

Ультрас выступили с заявлением после оскорблений в адрес форварда в матче против «Альбасете».

Команды не вышли на второй тайм в связи с тем, что в концовке первой половины игры фанаты «Райо» скандировали оскорбления в адрес форварда Романа Зозули, называя его «####### нацистом».

«Не из-за расизма, не из-за ксенофобии, не из-за насилия. Впервые матч в Испании остановлен из-за правды.

Зозуля, ты – нацист», – говорится в заявлении болельщиков.

Фанаты «Райо» весь тайм оскорбляли Зозулю. Его команда не вышла на второй тайм, матч отменили