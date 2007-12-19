«Барса» хочет продлить контракт с Месси как минимум до 2023 года

хочет продлить контракт с форвардом Лионелем Месси.

Каталонский клуб сообщил Хорхе Месси, отцу и агенту игрока, что намерен начать переговоры о продлении контракта еще на несколько лет, то есть как минимум до 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.

Нынешнее соглашение между Месси и «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. В начале декабря аргентинец получил 6-й «Золотой мяч».

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