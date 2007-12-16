Это′О о «Золотом мяче»: «Африканцы не голосовали за Мане. Месси выиграл, так как за него все южноамериканцы»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это′О заявил, что африканцы должны были голосовать за форварда Садьо Мане при определении обладателя «Золотого мяча».

Награда в шестой раз досталась нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, Мане стал четвертым.

«Если бы выиграл «Золотой мяч», никто бы не жаловался, потому что он это заслужил. Он хорошо играл, провел свой лучший сезон.

Месси выиграл, потому что за него проголосовали все южноамериканцы. Думаю, что европейцы тоже проголосовали за Вирджила ван Дейка, поэтому он и занял второе место в голосовании.

Африканцы не голосовали за Мане. Это большая проблема. У африканцев проблемы с другими африканцами. Это не расизм – тут темнокожие с темнокожими, речь, скорее, о ксенофобии.

Все говорят о расизме со стороны белых по отношению к темнокожим, но никто не говорит о расизме между темнокожими. Это безумие. Мы ненавидим друг друга. Большая проблема.

Мы сами себя подводим. Нам нужно объединиться, если мы серьезны в своих намерениях положить конец доминированию европейцев и южноамериканцев в гонке за награды лучшим игрокам мира», – заявил Это′О.