Тренер «Сосьедада»: «Нет способа остановить Месси. Можно надеяться, что у него будет плохой день»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль перед игрой с «Барселоной» высоко оценил форварда соперника .

«Нет способа остановить Месси. Он играл против многих команд и против многих тренеров. Можно надеяться только на то, что у него будет плохой день.

Для меня он лучший игрок в истории, без сомнения. Его окружают игроки, которые не находятся на одном уровне с ним, но близки к этому», – сказал Альгуасиль.

«Барселона» сыграет в гостях с «Сосьедадом» сегодня, 14 декабря. Начало – в 18:00. На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Тренер «Сосьедада»: «Месси не соответствует ценностям нашего клуба. Работа с ним добавила бы мне головной боли»