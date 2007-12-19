Роналду после гола с высоты 2,56 м: «На протяжении месяца у меня были проблемы с коленом, но теперь все в порядке»

Форвард «Ювентуса» дал комментарий после матча Серии А с «Сампдорией» (2:1).

«[о том, что он забил с высоты 2,56 метра, выпрыгнув на 71 см] Я не знал этого. Я очень доволен результатом. Игра получилась крайне сложной, «Сампдория» играла хорошо.

Вся команда показала правильный настрой. Я забил хороший гол и рад, что помог команде взять очередные три очка.

На протяжении месяца у меня были проблемы с коленом, но теперь все в порядке, физически чувствую себя хорошо. Все, что я хочу – помогать «Юве» выигрывать матчи и трофеи», – сказал Роналду.