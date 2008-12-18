Роналду забил в 5-м матче подряд за «Юве». Он второй бомбардир Серии А, но у Иммобиле на 7 голов больше

«Ювентус» играет на выезде с «Сампдорией» (2:1, перерыв) в 17-м туре чемпионата Италии.
Голом в игре отметился форвард Криштиану Роналду. 34-летний португалец забил в 5-м матче подряд.
Ранее Роналду поражал ворота «Удинезе» (3:1), «Сассуоло» (2:2) и «Лацио» (3:1) в Серии А, а также «Байера» (2:0) в Лиге чемпионов.
Португалец, забив 10 мячей, сравнялся по голам с хавбеком «Кальяри» Жоао Педро и форвардом «Интера» Ромелу Лукаку.
Больше в Серии А забил только Чиро Иммобиле, который лидирует в списке бомбардиров, имея 17 голов на счету.
Подробную статистику Роналду можно изучить здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Сампдория» – «Ювентус».