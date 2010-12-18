Ургант зачитал хокку: «Дзюба, не беги, иди...»

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» пошутил на тему спорта.
Ургант вместе с писателем Николаем Чиндяйкиным зачитывали шуточные хокку.
«Теперь спортивное хокку.
Трава тянется к небу.
Дзюба бежит по ней.
Дзюба, не беги, иди... Все», – с улыбкой закончил Ургант.
Напомним, что болельщики сборной России и «Спартака» минувшей осенью скандировали оскорбительную кричалку «Дзюба, иди на ###».
«Я не идеален, но оскорблять себя не дам». Дзюба говорит, что не ходил к Прядкину, он против закрытия фанатских трибун
В России судят за слова, а не за действия. Истории Егора Жукова и фанатов, оскорблявших Дзюбу, похожи
Фанаты клубов РПЛ реально уходят с трибун по ходу матчей. Это ответ на действия силовиков