Серхио Рамос: «Для Роналду и Месси можно сделать отдельный «Золотой мяч»

Защитник «Реала» Серхио Рамос предложил ввести отдельный «Золотой мяч» только для форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» .

«Можно было бы сделать «Золотой мяч» отдельно для Криштиану и Месси давать им в зависимости от их результатов.

А еще один «Золотой мяч» вручать всем остальным. Для футбола так было бы лучше», – пошутил Рамос.

Месси в этом году выиграл 6-й «Золотой мяч». Роналду, завоевавший 5 подобных трофеев, в этом году занял 3-е место в голосовании.

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