Россия набрала 4,666 балла в сезоне еврокубков. Это худший результат по коэффициентам за 16 лет

Все российские клубы прекратили выступление в еврокубках в текущем сезоне.
Последним вылетел «Краснодар», занявший 3-е место в группе Лиги Европы.
Ранее «Локомотив» и «Зенит» не смогли пробиться в плей-офф из Лиги чемпионов, заняв 4-е места в группах, ЦСКА досрочно потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы, финишировав последним в группе, а «Спартак» и тульский «Арсенал» вылетели в квалификации ЛЕ.
Таким образом, Россия набрала 4,666 балла в зачет таблицы коэффициентов УЕФА. Это ее худший результат с сезона-02/03. Тогда было 3,625 балла.
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