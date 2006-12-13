Россия набрала 4,666 балла в сезоне еврокубков. Это худший результат по коэффициентам за 16 лет

Все российские клубы прекратили выступление в еврокубках в текущем сезоне.

Последним вылетел «Краснодар», занявший 3-е место в группе .

Ранее «Локомотив» и «Зенит» не смогли пробиться в плей-офф из Лиги чемпионов, заняв 4-е места в группах, досрочно потерял шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы, финишировав последним в группе, а и тульский «Арсенал» вылетели в квалификации ЛЕ.

Таким образом, Россия набрала 4,666 балла в зачет таблицы коэффициентов УЕФА. Это ее худший результат с сезона-02/03. Тогда было 3,625 балла.

Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет

Россия не догонит Португалию в таблице коэффициентов УЕФА в этом сезоне

Стильная одежда на странице ASOS купоны.