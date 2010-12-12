Широков о клубах РПЛ в еврокубках: «Это фиаско. Три команды из четырех на последних местах»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Краснодар Футбол

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.

«Впервые истории, имея четыре команды в группах европейских турниров, мы занимаем последние места. Хорошо, что хоть «Краснодар» не четвертый. Спасибо ему за это. Три команды из четырех на последних местах в группе – это фиаско нашего футбола.

«Локомотив» достойно выглядел в ЛЧ? Не понимаю этого. По игре – вообще никак, по результату – тоже. И это уже второй год подряд, а выводов нет. На «Зенит» хотя бы два-три матча было смотреть приятно. У «Краснодара» новая команда, но они выиграли три игры. ЦСКА – вообще провалился.

Может, это и хорошо, что теперь в ЛЧ будет лишь две команды от России – нужно сделать шаг назад, чтобы потом два шага вперед. Люди должны что-то поменять у себя в головах, уповать на то, что одна команда молодая, вторая неопытная, а у третьей сильные соперники, – это в пользу бедных. Пусть больше тренируются», — заявил Широков.

Так плохо в еврокубках мы не играли с начала нулевых. Даже Румыния, Швеция и Хорватия мощнее

Опрос

«Зенит» и «Локо» – мимо плей-офф ЛЧ. Когда туда вернемся?

28654 голосa 91
  • В следующем сезоне
    27%
  • Выпадем еще года на три
    27%
  • В ближайшие пять лет лучше не ждать
    46%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья