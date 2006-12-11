Роман Бабаев: «Если Егоров завтра скажет, что солнце восходит на западе, не удивлюсь. Фемида у нас одноглазая»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о дисквалификации главного тренера команды Виктора Гончаренко за нецензурные высказывания в адрес судьи.

– Конечно, мы расстроены тем, что Виктор Михайлович [Гончаренко] пропустит в общей сложности теперь уже три игры и один останется условным. Надо признать, что с точки зрения буквы закона вопросов здесь никаких нет. Санкция в полной мере соответствует дисциплинарному регламенту РФС. Другое дело, что по духу закона возникает много вопросов.

– В частности?

– У нас клубы наказывают многомиллионными штрафами, подменяя реальную работу по предотвращению правонарушений и других проблем.

Например, в среду на заседании КДК нас оштрафовали на определенную сумму за шесть желтых карточек, полученных игроками ЦСКА в матче с . На мой взгляд, как минимум две из них абсолютно надуманные! Посмотрите, потратьте две минуты – за что получил предупреждение ?! Там даже видавшие виды комментаторы дар речи потеряли.

У нас наказывают тренеров, фанатов... Машина по производству санкций работает великолепно. Но при этом абсолютно безнаказанными остаются некоторые судьи и их руководители, которые своими действиями наносят гораздо больший ущерб российскому футболу, чем ненормативная лексика Гончаренко и болельщиков. При этом не оправдываю мат, но получается, что Фемида у нас какая-то одноглазая.

– Во вторник глава ДСИ РФС Александр Егоров на традиционном брифинге заявил, что Казарцев достойно отработал на игре «Краснодар» – ЦСКА?

– Вы знаете, если завтра господин Егоров скажет, что солнце восходит на западе, то абсолютно этому не удивлюсь. Фемида, повторю, у нас одноглазая. Проблема серьезная, потому что утрачивается кредит доверия. Я уже достаточно долго работаю в футболе. Мои коллеги тоже очень опытные люди. И впервые на нашей памяти 13 из 16 клубов РПЛ выразили вотум недоверия руководителю ДСИ. Раньше такого не было никогда!

Понятно, что работа арбитра неблагодарная. Всегда найдутся недовольные. Но если абсолютное большинство членов Премьер-лиги уже не верят руководству судейства, это согласитесь, не случайно. То, что говорит господин Егоров, уже никем, поверьте мне, к сожалению, не воспринимается всерьез.

🤬Гончаренко дисквалифицирован на 2 игры за повторный мат в адрес судей, еще на 1 матч – условно

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