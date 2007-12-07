Гончаренко о матче с «Краснодаром»: «Игру можно описать одним словом: ВАР. Полный ВАР!»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с (1:1) в 19-м туре чемпионата России.

– Игру можно описать одним словом: ВАР. Полный ВАР! К сожалению, это главное событие матча.

– Вы уже видели повторы эпизодов с пенальти?

– Мы помним, что в прошлом сезоне в нашу пользу здесь не назначили два пенальти. Мы пробовали понять, каким образом назначаются одиннадцатиметровые, за что даются карточки, и осознали, что не понимаем, что происходит.

Это касается и решений с ВАР, и желтых карточек, ведь игра не была грубой. По-моему, у нас вся команда висела на карточках.

– Насколько довольны тем, что завершили год на третьем месте? И можно ли поздравить «Зенит», который оторвался на 11 очков?

– Вы поздравьте, а мы будем сражаться. Если убрать эмоции, сегодня был достаточно хороший матч. Мы и «Краснодар» хорошо знаем возможности друг друга. Какие-то сюрпризы и неожиданные ходы бывают. Мы ожидали сегодня схему 4-4-2. Может, у них были проблемы с Бергом, плюс они не выпустили Игнатьева.

Рассчитывали, что получим преимущество в центре. Матч был напряженным, такие нравятся болельщикам. Было мало моментов, но по накалу, по напряжению все было на уровне. Что касается в целом первой части сезона, то у нас были взлеты на Эверест и Марианские впадины.

Могли играть очень ярко, могли проваливаться. Это касается как целых матчей, так и отдельно взятых игр, где по ходу встречи мы выдавали яркие отрезки, а затем все менялось. Чтобы выиграть сегодня, нужно было больше смелости. Иногда мы ведем 1:0, но отдаем инициативу.

При счете 1:1 мы зачастую не развиваем ситуацию, а смотрим, что предложит соперник. К сожалению, это есть, и этот компонент надо улучшать.

– Вы очень эмоционально реагируете на различные судейские решения. Не считаете, что по части внедрения ВАР надо что-то изменить?

– Думаю, что это уже неизбежно. Цена ошибки очень высока. Но трактовка ВАР никому непонятна. В целом эта система правильная, но надо сокращать время на просмотр и анализ ситуации. Сегодня три момента смотрели по пять минут, это очень много, – сказал Гончаренко.

Главным судьей матча был . Арбитры трижды останавливали игру примерно на пять минут, так как использовали ВАР: после гола Ивана Облякова на 15-й минуте, перед пенальти в ворота ЦСКА на 58-й минуте, а также в концовке в эпизоде с Кириллом Набабкиным.