ЦСКА о видео со спорными моментами в игре с «Краснодаром»: «Очень «достойный» матч Казарцева»

ЦСКА остался недоволен судейством в матче 19-го тура РПЛ с (1:1).

В твиттере армейского клуба появилось видео со спорными моментами из игры. «Очень «достойный» матч Казарцева», – говорится в сообщении ЦСКА.

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сказал, что главный арбитр этой встречи провел достойный матч.

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«Главный арбитр провел достойный матч» (с) А. Егоров



Очень «достойный» матч Казарцева 🤔 #КраснодарЦСКА pic.twitter.com/babQ4ZRDyI — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 10, 2019

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