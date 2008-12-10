ЦСКА о видео со спорными моментами в игре с «Краснодаром»: «Очень «достойный» матч Казарцева»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Краснодар Александр Егоров Василий Казарцев Футбол

ЦСКА остался недоволен судейством в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

В твиттере армейского клуба появилось видео со спорными моментами из игры. «Очень «достойный» матч Казарцева», – говорится в сообщении ЦСКА.

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сказал, что главный арбитр этой встречи провел достойный матч.

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