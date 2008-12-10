ЦСКА о видео со спорными моментами в игре с «Краснодаром»: «Очень «достойный» матч Казарцева»

ЦСКА остался недоволен судейством в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
В твиттере армейского клуба появилось видео со спорными моментами из игры. «Очень «достойный» матч Казарцева», – говорится в сообщении ЦСКА.
Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сказал, что главный арбитр этой встречи провел достойный матч.
Егоров об игре «Краснодар» – ЦСКА: «Казарцев провел достойный матч. Есть вопросы по ВАР»
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«Главный арбитр провел достойный матч» (с) А. Егоров— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 10, 2019
Очень «достойный» матч Казарцева 🤔 #КраснодарЦСКА pic.twitter.com/babQ4ZRDyI
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