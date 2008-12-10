Полиция Каталонии считает, что матч «Барса» – «Реал» нельзя проводить 18 декабря, так как не может гарантировать безопасность (La Sexta)

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В полиции Каталонии Mossos d’Esquadra имеются опасения по поводу проведения перенесенного матча 10-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Реал» 18 декабря.

Правоохранительные органы убеждены, что не смогут должным образом гарантировать обеспечение безопасности.

Источник в Mossos d’Esquadra сообщил телеканалу La Sexta, что полиция считает невозможным организовать безопасный проезд автобуса «Реала» из-за нехватки сотрудников. По этой причине в полиции считают, что игру проводить нельзя.

Усложняет ситуацию еще то, что в день класико ожидаются протесты, которые начались в Барселоне в октябре после того, как Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Матч «Барселона» и «Реал» был перенесен с 26 октября на 18 декабря.

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